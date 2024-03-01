Модернизация, а не производство: в британской разведке назвали проблемы российского ОПК

По данным аналитиков, противник за счет увеличения численности персонала смог расширить производственные линии. При этом в течение года мощности могут достигнуть своего пика.

Российские оккупанты продолжают попытки наращивания своих возможностей производства, однако в этом вопросе есть определенные нюансы. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 1 марта.

По данным аналитиков, в прошлом году противнику все же удалось увеличить объемы производства. Численность персонала выросла до 3,5 миллионов человек. Им увеличили количество смен, а также были расширены существующие производственные линии. К слову, россияне еще вернули в строй те производственные мощности, которые долгие годы не работали.

"Значительная часть этого увеличения объема производства приходится на реконструкцию и модернизацию существующих запасов, а не на новое производство. Например, подавляющее большинство основных боевых танков, произведенных в 2023 году, состояло из отремонтированных машин", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание британские аналитики уделили производству артиллерийских боеприпасов для ВС РФ. Оно тоже возросло и с большой вероятностью такая тенденция сохранится в 2024 году. В то же время, здесь есть определенный нюанс — за текущий год производство снарядов может достигнуть своего пика из-за ограниченности производственных мощностей.

Исходя из этого в Минобороны Великобритании сделали следующие выводы:

"Хотя оборонная промышленность не в состоянии полностью удовлетворить потребности российских операций против Украины, она почти наверняка способна обеспечить материальное превосходство над Украиной в течение 2024 года".

В Минобороны Великобритании назвали главные проблемы российского оборонного производства Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 28 февраля сообщалось, что хакеры выяснили, как в РФ производят дроны "Орлан-10". Оказалось, что противник использует фирмы-прокладки, чтобы покупать западное оборудование для производства военной продукции. Почти все такие компании не попадают под санкции.

23 февраля появилась информация, что РФ получила от КНДР 1,5 млн боеприпасов прошлого века, половина которых совершенно не срабатывает. По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, россиянам не хватает собственных мощностей производства. Это касается как снарядов, так и ракет. В результате Москва вынуждена обращаться к союзникам.