Бухты в дыму: в соцсетях показали взрывы в Севастополе и других городах Крыма (видео)

Над Гвардейским также поднимается столб дыма. Именно там расположена большая военная база оккупантов.

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Всего взрывов могло быть пять. Над бухтами виден дым. Также взрывы прогремели в центре города.

Также над Гвардейским поднимается столб дыма. Именно там расположена большая военная база оккупантов.

В районе Евпатории и в Сакском районе, как сообщали очевидцы, также активно стреляли российские системы ПВО. Возле села Воробьево Сакского района слышали взрывы.

Взрывы в Крыму 29 февраля

Днем 29 февраля в оккупированном Крыму сообщили о громких звуках, похожих на работу сил ПВО. Жители утверждали, что взрывалось возле Ялты и Евпатории.

Сообщение о взрывах в Крыму появилось в сети в 14:42. Автор сообщения назвал два города, где было громко, но более точных координат не указал. Только заметил, что возле Ялты взрывается в районе "объездной" — то есть над автодорогой, которых обходит населенный пункт с севера.

В пророссийских пабликах не сообщали относительно громких звуков над Крымом. Согласно видео и фото, полученных от местных жителей, зафиксировали сразу несколько событий. Сначала примерно в 14:30 над Саками кружил Су-30 — данные о нем постарались как можно быстрее передать ВСУ.

Через несколько минут, около 14:40, взрывы, похожие на работу ПВО, слышали возле Симферополя и в Красногвардейском районе. Кроме того, было громко возле села Марьино и еще раз возле Симферополя. На видео зафиксировали направление движения ракеты.

Напомним, 29 февраля командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об уничтожении трех российских бомбардировщиков Су-34 на востоке. 27 февраля, произошел еще один "самолетопад" — враг потерял два воздушных судна.