"Отсутствует химия": конфликт между Макроном и Шольцем вредит Украине, — Bloomberg

Близкие помощники канцлера Германии признают, что он и президент Франции не ладят. В Берлине Макрона якобы воспринимают как "монархического деятеля, который лучше умеет выдавать грандиозные видения, чем реализовывать их".

Публичный спор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем вредят усилиям по помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

В издании напомнили, что глава Франции на своем Парижском саммите европейских лидеров четко заявил, что поможет Украине выиграть войну.

По словам официальных лиц, намеки Макрона в начале этой недели относительно размещения войск в Украине были намеренно неоднозначными и имели целью создать неопределенность в сознании российских военных стратегов.

Однако соответствующие заявления французского президента явно противоречили желанию офиса Шольца. Канцлер Германии категорически исключил возможность ввода войск европейскими государствами.

"Разногласия подчеркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе, их разные стили", — отмечают в издании.

Также, как добавил один французский чиновник, Макрон видит в Шольце лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить за пределами краткосрочной перспективы. Кроме того, чиновники указали, "на отсутствие химии" между ними "с первого дня".

Близкие помощники канцлера также признают, что они не ладят. В Берлине Макрона якобы воспринимают как "монархического деятеля, который лучше умеет выдавать грандиозные видения, чем реализовывать их".

По словам журналистов, конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный для Украины момент.

"Спор между союзниками Украины происходит в сложный момент ее кампании по отпору российскому вторжению. Поскольку европейские страны не выполняют обязательств по артиллерии, а жизненно важная помощь США задерживается в Конгрессе, украинские чиновники обеспокоены тем, что российские войска могут прорвать их оборону до лета", — говорится в материале.

Представитель немецкого правительства заверил, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцом, а между президентом Франции и большей группой, которая считала его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", — сказал спикер.

Макрон допустил возможность ввода западных войск в Украину

Напомним, во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.

В ответ Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса появятся на территории Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении западных войск на территории Украины. По его словам, Макрон обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.

29 февраля во время открытия Олимпийской деревни Парижских игр в Сен-Дени Эмманюэль Макрон прокомментировал свои недавние заявления о возможной отправке войск НАТО в Украину. Французский лидер назвал каждое слово об Украине "взвешенным" и "обдуманным".