Залетел под башню: FPV-дрон поразил танк РФ в Донецкой области (видео)

На Лиманском направлении, как заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, остановлено 12 атак российских войск.

FPV-дрон пограничников поразил танк войск РФ. Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила в Telegram.

Момент поражения вражеской бронетехники зафиксировали на видео. По цели "отработал" FPV-дрон пограничников на Лиманском направлении. Беспилотник залетел прямо под башню.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины и в дальнейшем в этой локации отражают атаки оккупантов. Всего остановлено 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Силы обороны Украины в районе Бахмута, как говорится в отчете Генштаба, отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка.

Украинские воины отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов: Тоненькое, Бердичи, Орловка, Невельское, Первомайское Донецкой области. В районе Авдеевки продолжаются бои.

Врага и в дальнейшем сдерживают в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Победа Донецкой области, где российские оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Напомним, 29 февраля украинский танк уничтожил российскую БМП в прямом столкновении. По данным OSINT-аналитиков, видео было записано на Авдеевском направлении, где оккупанты продолжают непрерывно атаковать.

Российская БМП выехала на украинский танк почти вплотную на дороге внутри посадки. От танкового выстрела российская бронетехника загорелась внутри и продолжила движение по инерции пока не врезалась в деревья. Как заявляется, украинским танком управлял экипаж из десантной 25-й Сичеславской бригады.