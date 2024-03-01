Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами: о чем говорится в документе

Документ регламентирует предоставление и расширение помощи Киеву в течение следующих 10 лет. В рамках данного соглашения Украина получит 2 млрд евро в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 марта подписали двустороннее соглашение по безопасности между странами. Соглашение было заключено в Харькове, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что перед подписанием главы государств провели переговоры в узком, расширенном форматах, а также в формате заседания военного кабинета. Соглашение было заключено в рамках Совместной декларации "большой семерки" о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года.

"Соглашение закрепляет решение Нидерландов продолжать сотрудничество с целью дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписывают договор о безопасности

Документ действует в течение 10 лет с момента подписания. Он, в том числе, предусматривает предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение оборонной поддержки в течение следующих 10 лет.

Также в рамках договоренностей Украина сможет рассчитывать на предоставление современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. В частности, речь идет о системах ПВО, артиллерии, бронетехнике, а также средствах для поддержки морских и воздушных сил.

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, при этом каждое соглашение с отдельно взятой страной уникально. На сегодняшний день Украина подписала договоры о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией, Канадой и Нидерландами.