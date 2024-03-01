Второе высшее образование и отсрочка: в Раде утвердили новые правки законопроекта о мобилизации

Народные депутаты планируют отменить право граждан на отсрочку, если они получают второе высшее образование или вторую специальность. Отсрочка сохранится только для тех, кто учится последовательно.

Некоторые категории украинцев, которые получают высшее образование, потеряют право на отсрочку от мобилизации. Новации касаются военнообязанных, которые учатся повторно. О новых решениях комитета по национальной безопасности Верховной Рады рассказал член комитета Федор Вениславский в интервью порталу "1+1".

Вениславский пояснил, что 1 марта состоялось очередное заседание комитета по нацбезопасности. Члены комитета во время совещания сосредоточились на вопросах отсрочки для граждан, которые получают специальность на разных уровнях образования.

Правки в отношении студентов и аспирантов, которые нардепы поддержали, вступят в действие только после итогового голосования, которое, ориентировочно, состоится в марте 2024 года, ранее сообщали народные избранники.

Мобилизация в Украине — особенности для второго высшего образования

Согласно правкам, которые поддержали нардепы, потеряют отсрочку следующие категории военнообязанных:

соискатели второго высшего образования, которые ранее завершили обучение на определенной образовательной степени;

соискатели второй специальности, которые ранее получили другую специальность — "такого же уровня, но другого профиля".

Зато право на отсрочку мобилизации сохранят те граждане, которые получают образование последовательно. В разговоре с журналистами Вениславский привел пример последовательного получения образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Если же человек имеет степень бакалавра, но вновь поступил на 1 курс бакалавриата, то отсрочки не будет.

"То есть сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А те, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра — права на отсрочку от мобилизации не будут иметь".

Отметим, политик не объяснил, будет ли иметь обратное действие поправка о втором высшем образовании (и второй специальности). В частности, не ясно, будут ли мобилизовать мужчин, которые уже его повторно получают. Также не понятно, окажутся ли в армии лица, которые повторно поступили на первый курс, не завершив предыдущего обучения (например, с третьего курса бакалавриата поступают снова на первый).

Законопроект о мобилизации — детали

Украинские депутаты рассматривают 4 тысячи поправок к законопроекту №10449 о мобилизации и военной подготовке, который они приняли в первом витании в конце января 2024 года.

В документе, подготовленным Кабинетом Министров, предлагали отменить отсрочку для лиц, которые решили получать второе высшее образование. Также глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия заявил, будут ли ограничивать права детей уклонистов.

Напоминаем, 29 февраля нардеп Алексей Гончаренко заявил, что комитет по нацбезопасности поддержал его правку относительно призыва аспирантов-контрактников. Тем временем Федор Вениславский в комментарии изданию "РБК-Украина" объяснил, будут ли арестовывать счета уклонистов от мобилизации.