"Город не защищен": Зеленский пока не советует возвращаться в Харьков (видео)

Когда город будет иметь надежную защиту, тогда харьковчане обязательно получат соответствующие сигналы от президента и от военных, заверил президент Украины.

Вооруженным силам Украины надо оттеснить российские войска как можно дальше от Харькова для того, чтобы защитить город от ракетных атак С-300. В противном случае — это будет трудно сделать даже при условии усиления противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которая состоялась в Харькове в пятницу, 1 марта.

По его словам, регион нуждается в комплексной защите.

"Если честно, мы с вами понимаем, что надо оттеснять россиян на более длинное расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно, даже если мы еще усилимся соответствующими современными системами противовоздушной обороны", — сказал президент.

Президент Зеленский о защите Харькова (17:20)

Зеленский заверил, что Украина вместе с союзниками ищет способы усилить оборону города. В то же время глава государства пока не спешит советовать харьковчанам возвращаться домой.

"Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодня это так. Если мы будем мощно защищены, и я бы даже сказал: не если, а когда это произойдет, то обязательно будут сигналы от меня и от наших военных прежде всего. А сегодня воюем, и те цели и задачи, о которых я вам сказал (усиление ПВО и попытки оттеснить россиян на большее расстояние — ред.), мы будем выполнять", — резюмировал президент.

Напомним, 29 февраля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в области могут принять решение о принудительной эвакуации семей с детьми, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта. Речь идет о 18 селах Великобурлукской и Ольховатской громад. Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком.

Ранее мы сообщали, что у российских оккупантов после захвата Авдеевки есть три приоритетных направления на поле боя. Одно из них — Купянск в Харьковской области — город, который осенью 2022 года ВСУ удалось освободить от оккупации.