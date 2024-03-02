"Пытаются навязывать ВСУ безумный бой": ВС РФ усилили атаки возле Тернов и Синьковки

Оккупанты сейчас не считаются с потерями, а пользуются тем, что у Украины возникла "заминка" с боеприпасами, поэтому пытаются быстро продвинуться вперед, говорят в ОСУВ "Хортица".

На Купянско-Лиманском направлении российские оккупанты усилили активность в районе Синьковки и пытаются выйти на барьер реки Черный Жеребец возле Тернов, чтобы занять плацдарм для дальнейшего развития наступления. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, сейчас на Лимано-Купянском направлении есть две наиболее горячие точки — вблизи Синьковки и Тернов.

"Возле Тернов оккупанты пытаются выйти на барьер реки и занять плацдарм для дальнейшего развития наступления на Купянск, следующий барьерный рубеж на направлении — река Оскол", — пояснил Евлаш.

Он добавил, что оккупанты бросили туда значительные резервы и мощности и пытаются навязывать Силам обороны "бешеный бой" перед выборами в РФ, чтобы показать хоть какие-то "победы".

Карта: Deepstate Терни

"Это уже не первый раз принимают такие политические решения, руководствуясь больше политической целесообразностью, чем военной", — сказал Илья Евлаш.

Евлаш отметил, что оккупанты сейчас не считаются с потерями, а пользуются тем, что у Украины возникла "заминка" с боеприпасами.

"Враг пытается это использовать по максимуму и сунуть вперед", — резюмировал представитель ОСУВ "Хортица".

Карта: Глубокий штат Синьковка

Напомним, что в районе Авдеевки Донецкой области штурм оккупантов завершился, так и не начавшись. Бойцы 47-й бригады ВСУ разгромили элитную российскую штурмовую группу 15 отдельной гвардейской бригады. Оккупанты были ликвидированы, а их техника уничтожена.

Ранее сообщалось, что пехота армии РФ наступает на китайских машинах для гольфа вместо БМП. Россияне используют для себя с пользой отсутствие у Украины снарядов и ракет, поэтому вместо традиционных бронированных БМП и БТР они применяют гольфкары.