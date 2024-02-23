ВС РФ боятся вылезать из норы и врут командованию: боец ВСУ о боях на Лиманском направлении

Силы обороны на этом участке проводят совместную эффективную работу по уничтожению врага, из-за чего россияне уже просто боятся высовывать нос.

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Российские оккупанты на Лиманском направлении преувеличивают свои победы, а последние несколько дней темп штурмов здесь несколько упал. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов со ссылкой на одного из бойцов-спецназовцев, который находится на этом участке фронта.

По его словам, оккупантам в районе Тернов и Ямполовки уже снятся дроны ВСУ.

"П**арам уже снятся дроны со сбросами и FPV, их наверное нигде так плотно не *бали. Последние несколько дней темп штурмов немного спал, п*дары боятся даже из норы вылезать, н**буют свое командование, что они чуть ли не в Тернах, а по факту еще далеко. Раненых бывает пытаются забрать, но не получается, а вот с 200-ми — даже никто не пытается, прямо возле их позиций лежат — всем безразлично", — проинформировал Бунятов.

Он добавил, что Силы обороны на этом участке проводят совместную эффективную работу по уничтожению врага.

"Тут плотно работает наша арта, танкисты (крепкие яйца), минометчики. Впрочем, не все так плохо для нас, как пидар разносят по всей сети, машина ИПСО у них работает мощно", — говорится в сообщении.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 23 февраля сообщалось, что на Лиманском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов и Ямполовки Донецкой области.

Напомним, что ВС РФ пошли в наступление под Марьинкой, а ВСУ сожгли их технику. Враг двигался на позиции украинских бойцов в составе из пяти бронемашин. Военные 79-й ОДШБр сначала нанесли точные удары по оккупантам, а затем уничтожили остатки штурмовой группы во время ближних боев.