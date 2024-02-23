ЗС РФ бояться вилазити з нори і брешуть командуванню: боєць ЗСУ про бої на Лиманському напрямку

Сили оборони на цій ділянці проводять спільну ефективну роботу зі знищення ворога., через що росіяни вже просто бояться висувати носа.

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Російські окупанти на Лиманському напрямку перебільшують свої перемоги, а останні кілька днів темп штурмів тут дещо впав. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з посиланням на одного з бійців-спецпризначенців, який перебуває на цій ділянці фронту.

За його словами, окупантам в районі Тернів і Ямполівки вже сняться дрони ЗСУ.

"П**арам вже сняться дрони зі скидами та FPV, їх напевно ніде так щільно не *бали. Останні кілька днів темп штурмів трохи спав, п*дари бояться навіть з нори вилазити, н**бують своє командування, що вони мало не в Тернах, а за фактом ще далеко. Поранених буває намагаються забрати, але не виходить, а от із 200-ми — навіть ніхто не намагається, прямо біля їхніх позицій лежать — усім байдуже", — проінформував Бунятов.

Він додав, що Сили оборони на цій ділянці проводять спільну ефективну роботу зі знищення ворога.

"Тут щільно працює наша арта, танкісти (міцні яйця), мінометники. Втім, не все так погано для нас, як підар розносять по всій мережі, машина ІПСО у них працює потужно", — йдеться в повідомленні.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 лютого повідомлялося, що на Лиманському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

Нагадаємо, що ЗС РФ пішли в наступ під Мар'їнкою, а ЗСУ спалили їхню техніку. Ворог рухався на позиції українських бійців у складі з п'яти бронемашин. Військові 79-ї ОДШБр спочатку завдали влучних ударів по окупантах, а потім знищили залишки штурмової групи під час ближніх боїв.