ЗС РФ пішли в наступ під Мар'їнкою, а ЗСУ спалили їхню техніку: що залишилося від ворога (відео)

Ворог рухався на позиції українських бійців у складі з п'яти бронемашин. Військові 79-ї ОДШБр спочатку завдали влучних ударів по окупантах, а потім знищили залишки штурмової групи під час ближніх боїв.

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Збройні сили Російської Федерації наступали на позиції 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України в районі Мар'їнки Донецької області. Проте десантники знищили ворожу штурмову групу. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі 23 лютого.

"Російська бронегрупа рухалась на позиції 79-ї бригади в районі Марʼїнки. Але десантники спалили кілька бронемашин противника. Після чого висунулись вперед і знищили залишки штурмової групи", — сказав Андрій Цаплієнко.

Журналіст опублікував відео, зняте на безпілотний літальний апарат, у якому показано, як російська штурмова група у складі з п'яти бронемашин наступала на Авдіївському напрямку. Українські військові помітили ворога, який рухався в полі. Після чого бійці 79-ї бригади почали атакувати окупантів, українці завдали декілька влучних ударів. У результаті чого бойова техніка вибухала, в небо здіймався вогонь та густий дим.

Після вдалих ударів по техніці окупантів, десантники висунулися вперед та ліквідували особовий склад, що вижив під час атаки.

Зазначимо, що на момент виходу публікації пресслужба 79-ї бригади та командування ДШВ не прокоментували наступ ворога та відбиття атаки.

Нагадаємо, 14 лютого молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що несприятлива погода на Мар'їнському напрямку допомогла ЗСУ витримати російський штурм. Половина броньованої техніки окупантів застрягла в багні, тоді як особовий склад зазнав втрат від FPV-дронів.

24 січня стало відомо, що українські десантники влаштували полювання на окупантів у районі Мар'їнки Донецької області. 79-а бригада знищувала противника за допомогою скидів.