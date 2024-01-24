Українські десантники з 79-ї ОДШБр влаштували полювання на окупантів біля Мар'їнки (відео)

Бійці ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів біля окупованої території Мар'їнки.

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Українські десантники влаштували полювання на військових з окупаційного угруповання в районі Мар'їнки Донецької області. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за допомогою скидів знищують російських загарбників. Про це пише "Військовий кур'єр".

Генштаб ЗСУ, своєю чергою, повідомив, що за минулу добу на Мар'їнському напрямку — в районі Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області — ЗСУ відбили 16 атак.

79-та окрема десантно-штурмова бригада атакує окупантів

Днями також повідомлялося, що десантники ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів біля окупованої території Мар'їнки. 13 січня в районі села Новомихайлівка воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади для зупинки противника використовували артилерію та дрони.

Нагадаємо, що 23 січня стало відомо про те, що біля Мар'їнки ракета Javelin знищила рідкісний російський танк Т-90С. Окупанти після пошкодження залишили військову техніку. За словами аналітиків, ЗС РФ втратили вже вісім танків Т-90С.

Раніше повідомлялося, що експерт розповів, як ЗСУ знищили російський танк Т-90С, що призначався на експорт. Його убезпечили всім, чим можна, але гусениці наїхали на звичайну радянську міну.