Украинские десантники из 79-й ОДШБр устроили охоту на оккупантов возле Марьинки (видео)

Бойцы ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов возле оккупированной территории Марьинки.

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Украинские десантники устроили охоту на военных из оккупационной группировки в районе Марьинки Донецкой области. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с помощью сбросов уничтожают российских захватчиков. Об этом пишет "Військовий кур'єр".

Генштаб ВСУ, в свою очередь сообщил, что за минувшие сутки на Марьинском направлении — в районе Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области — ВСУ отразили 16 атак.

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада атакует оккупантов

На днях также сообщалось, что десантники ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов возле оккупированной территории Марьинки. 13 января в районе села Новомихайловка воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады для остановки противника использовали артиллерию и дроны.

Напомним, что 23 января стало известно о том, что возле Марьинки ракета Javelin уничтожила редкий российский танк Т-90С. Оккупанты после повреждения оставили военную технику. По словам аналитиков, ВС РФ потеряли уже восемь танков Т-90С.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как ВСУ уничтожили предназначавшийся на экспорт российский танк Т-90С. Его обезопасили всем, чем можно, но гусеницы наехали на обычную советскую мину.