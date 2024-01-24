"Тянет на Пулитцеровскую премию": эксперт об уничтоженном "нафаршированном" танке РФ под Марьинкой

Новейший российский танк Т-90С предназначался на экспорт. Его обезопасили всем, чем можно, но он не выдержал обычной советской противотанковой мины.

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На юге Марьинки Донецкой области бойцы из 46-й ОАэМБр уничтожили новейший российский танк. Оккупанты "нафаршировали" его всевозможными видами защиты, но это не помогло — танк был уничтожен. На это обратил внимание военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Интересный экземпляр. Это — российский танк Т-90С, с установленным с ТМТ-К. ТМТ-К это минный трал, который был принят в российские войска в 2007 году, что делает его относительно новым изделием и не очень распространенным. В общем, полный фарш, "мангал", трал, да... Т-90С — это экспортная версия танков Т-90, что говорит о том, что этот танк предназначался для армии другой страны, но так до нее не доехал", — пишет эксперт.

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Он отметил, что несмотря на то, что танк оснастили и обезопасили всем чем могли, он оказался неспособным выстоять против обычной противотанковой мины.

"Несмотря на трал, мангал и дополнительную защиту, сгорел под Марьинкой, при чем, предварительно наехав на мину. Вот такая трагикомическая история, которая тянет Пулитцеровскую премию", — резюмировал Коваленко.

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram 18 января сообщил, что российский "суперпупертанк" был уничтожен из ПТРК.

"Расчет ПТРК Javelin 46-й ОАэМБр уничтожил под**рский танчик на Юге Марьинки", — проинформировал он.

Он добавил, что в районе Марьинки происходили достаточно адские бои с ежедневным "геноцидом" российских танков.

Напомним, что в 14-й бригаде ВСУ 26 декабря уничтожили танки РФ, которые российские оккупанты пытались спрятать. Их обнаружили во время аэроразведки и впоследствии обезвредили.

Также аэроразведчики ВСУ уничтожили важный узел связи ВС РФ дронами-бомберами, который российские военные разворачивали на местности.