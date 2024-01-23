Благодаря попаданию Javelin: возле Марьинки уничтожили редкий российский танк Т-90С (видео)

После повреждения оккупанты оставили военную технику. Армия Вооруженных сил Российской Федерации потеряли уже восемь танков Т-90С, рассказали аналитики.

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На юге Марьинки Донецкой области бойцы из 46-й ОАэМБр уничтожили российский танк. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram 18 января.

"Расчет ПТРК Javelin 46-й ОАэМБр уничтожил под*рский танчик на юге Марьинки", — сказал офицер ВСУ.

Он отметил, что в районе Марьинки происходили достаточно адские бои с ежедневным "геноцидом" российских танков.

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Аналитики In Factum рассказали, что возле Марьинки был поврежден и брошен редкий российский танк Т-90С.

"Сейчас задокументировано 8 потерь Т-90С россиянами", — говорится в сообщении.

Танки Т-90С: что известно

Главной особенностью танка является новая башня, оснащенная усовершенствованной системой управления огнем, автоматом заряжания и пушкой, также с дополнительным дистанционно управляемым пулеметным вооружением и защитой.

Кроме этого, особое внимание уделено повышению возможностей командира по тактическому управлению танком и подразделением, поиску целей и управлению огнем основного вооружения во всех видах боя. Также в Т-90С улучшена управляемость за счет внедрения автоматического переключения передач и привода поворота от штурвала.

Напомним, 20 января стало известно, что бойцы ССО уничтожили редкую радиолокационную станцию "Фара" на Южном направлении. Она была поражена благодаря ударному дрону.

22 января в Центре специального назначения НГУ "Омега" рассказали, что на Авдеевском направлении был ликвидирован российский танк Т-80. Украинские бойцы с помощью беспилотника сначала остановили, а затем поразили технику врага.