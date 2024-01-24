"Тягне на Пулітцерівську премію": експерт про знищений "нафарширований" танк РФ під Мар'їнкою

Новітній російський танк Т-90С призначався на експорт. Його убезпечили всім, чим можна, але він не витримав звичайної радянської протитанкової міни.

Related video

На півдні Мар'їнки на Донеччині бійці з 46-ї ОАеМБр знищили новітній російський танк. Окупанти "нафарширували" його всілякими видами захисту, але це не допомогло — танк був знищений. На це звернув увагу військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Цікавий екземпляр. Це — російський танк Т-90С, із встановленим з ТМТ-К. ТМТ-К це мінний трал, який був прийнятий до російських військ у 2007 році, що робить його відносно новим виробом і не дуже поширеним. Загалом, повний фарш, "мангал", трал, так… Т-90С — це експортна версія танків Т-90, що говорить про те, що цей танк призначався для армії іншої країни, але так до неї не доїхав", — пише експерт.

Важливо

Танк ЗСУ залетів на позиції росіян у "звільненій" Мар'їнці та розстріляв їх упритул (відео)

Він зазначив, що попри те, що танк оснастили і убезпечили усім чим могли, він виявився нездатним вистояти проти звичайної протитанкової міни.

"Незважаючи на трал, мангал і додатковий захист, згорів під Мар'їнкою, при чому, попередньо наїхавши на міну. Ось така трагікомічна історія, яка тягне Пулітцерівську премію", — резюмував Коваленко.

Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegram 18 січня повідомив, що російський "суперпупертанк" було знищено з ПТРК.

"Розрахунок ПТРК Javelin 46-ої ОАеМБр знищив під**рський танчик на Півдні Марʼїнки", — проінформував він.

Він додав, що в районі Мар'їнки відбувалися досить пекельні бої зі щоденним "геноцидом" російських танків.

Нагадаємо, що у 14-й бригаді ЗСУ 26 грудня знищили танки РФ, які російські окупанти намагалися заховати. Їх виявили під час аеророзвідки і згодом знешкодили.

Також аеророзвідники ЗСУ знищили важливий вузол зв'язку ЗС РФ дронами-бомберами, який російські військові розгортали на місцевості.