ВС РФ пошли в наступление под Марьинкой, а ВСУ сожгли их технику: что осталось от врага (видео)

Враг двигался на позиции украинских бойцов в составе из пяти бронемашин. Военные 79-й ОДШБр сначала нанесли точные удары по оккупантам, а затем уничтожили остатки штурмовой группы во время ближних боев.

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Вооруженные силы Российской Федерации наступали на позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Марьинки Донецкой области. Однако десантники уничтожили вражескую штурмовую группу. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале 23 февраля.

"Российская бронегруппа двигалась на позиции 79-й бригады в районе Марьинки. Но десантники сожгли несколько бронемашин противника. После чего выдвинулись вперед и уничтожили остатки штурмовой группы", — сказал Андрей Цаплиенко.

Журналист опубликовал видео, снятое на беспилотный летательный аппарат, в котором показано, как российская штурмовая группа в составе из пяти бронемашин наступала на Авдеевском направлении. Украинские военные заметили врага, который двигался в поле. После чего бойцы 79-й бригады начали атаковать оккупантов, украинцы нанесли несколько точных ударов. В результате чего боевая техника взрывалась, в небо поднимался огонь и густой дым.

После удачных ударов по технике оккупантов, десантники выдвинулись вперед и ликвидировали личный состав, выживший во время атаки.

Отметим, что на момент выхода публикации пресс-служба 79-й бригады и командование ДШВ не прокомментировали наступление врага и отражение атаки.

Напомним, 14 февраля младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что неблагоприятная погода на Марьинском направлении помогла ВСУ выдержать российский штурм. Половина бронированной техники оккупантов застряла в грязи, тогда как личный состав понес потери от FPV-дронов.

24 января стало известно, что украинские десантники устроили охоту на оккупантов в районе Марьинки Донецкой области. 79-я бригада уничтожала противника с помощью сбросов.