Украина смогла идентифицировать более 2800 тел и фрагментов военных, — Лубинец

По словам журналистов, пока неизвестно сколько тел остаются не идентифицированными. Их перевозят в госучреждения для передачи правоохранителям и удебно-медицинским экспертам.

В Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел военных. Теперь идет процесс поиска их родственников, чтобы вернуть останки для захоронения. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец по результатам встречи с членами семей погибших военнослужащих (ОО "Сердце наружу"), пишет "Радио Свобода".

"Сейчас же, по словам министра здравоохранения, более 2800 тел и фрагментов удалось идентифицировать. Идет процесс поиска их родных для возвращения для захоронения", – сказал он.

В материале также сказано, что пока неизвестно сколько тел остаются не идентифицированными. Координационный штаб по обращению с военнопленными постоянно сообщает о возвращении тел украинских военных. Их перевозят в государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личности.

Напомним, 20 февраля Лубинец сообщал, что Украина вернула из РФ и оккупации 11 детей. По словам омбудсмена, среди маленьких украинцев в списке 5 мальчиков и 6 девочек. Происходила операция при посредничестве Катара.

Также уполномоченный ВР по правам человека рассказал, что после выхода ВСУ из Авдеевки российские оккупанты расстреляли украинских бойцов, которые остались на позиции "Зенит" из-за ранения. Омбудсмен объяснил, что Украина имела договоренности со страной-агрессором относительно защитников, которых не удалось эвакуировать из города. Российские оккупанты должны были взять раненых в плен, чтобы позже их обменять на своих сослуживцев.