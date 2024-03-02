ВС РФ ударили "Шахедами" по Одессе: есть жертвы, под завалами могут находиться люди

По данным главы ОВА Олега Кипера, в результате российской атаки погиб по меньшей мере один человек. Также известно о семи раненых, среди которых есть 3-летний ребенок.

В ночь на 2 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу беспилотными летательными аппаратами. Об этом написал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что в результате российской атаки есть раненые гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома. Также известно об одном погибшем.

Сначала глава ОВА сообщил о четырех пострадавших, однако позже число раненых увеличилось до семи. Среди пострадавших есть ребенок.

"3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей. Шестеро взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести", — написал Кипер.

Чиновник отметил, что под завалами еще могут находиться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

По информации Воздушных сил ВСУ, для атаки на Одессу российские оккупанты использовали беспилотники "Шахед".

Напомним, в ночь на 2 марта ВС РФ также атаковали дронами Харьков и Харьковскую область. По данным полиции, один из российских дронов попал в частный дом, в результате чего погиб 76-летний мужчина.

Ранее, в ночь на 1 марта, ВС РФ также атаковали Украину пятью ракетами С-300 и четырьмя беспилотниками "Шахед". Пуски ракет осуществлялись с оккупированного Донбасса и Белгородской области, а БПЛА – из Приморско-Ахтарска и Курской области.