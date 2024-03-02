Первый в марте: Воздушные силы сбили очередной самолет Су-34

В феврале украинские военные сбили 13 вражеских самолетов. В первый день весны был сбит еще один Су-34.

Украинские военные уничтожили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 утром 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в телеграм-канале.

В отчете военные рассказали об атаке дронов-камикадзе "Шахед", ракет Х-59 и Х-35, а также о сбитом самолете Су-34. Отмечается, что тактический бомбардировщик Су-34 был сбит утром 1 марта на восточном направлении. Вражеский борт пытался ударить по украинским позициям управляемыми авиабомбами КАБ.

Известно, что в феврале защитники сбили 13 самолетов Су-34, Су-35 и самолет ДРЛО А-50У.

Защитники сбили 14 ударных дронов-камикадзе "Шахед" в Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. В результате попаданий и падения обломков есть погибшие и пострадавшие в Харькове и Одессе.

Скриншот сообщения Воздушных сил о Су-34 Фото: Повітряні сили України

Напомним, 29 февраля авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что РФ потеряла в Украине уже треть самолетов Су-34. Но ежедневные сбросы КАБов продолжаются.

28 февраля появились спутниковые снимки, которые доказывают успешное сбитие Су-34 ВКС РФ.