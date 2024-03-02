Впервые в истории: немецкие истребители перехватили российские самолеты возле Латвии

Авиация Германии вылетела с латвийской военной базы "Лиэлварде" на перехват российских самолетов у территориальных вод Латвии.

Истребители Eurofighter из Германии впервые в истории осуществили перехват российских воздушных судов неподалеку от Латвии. Об этом сообщают Военно-воздушные силы Латвии в Facebook.

В пятницу, 1 марта, немецкие истребители, отправившиеся с латвийской военной базы "Лиэлварде", совершили перехват российских воздушных судов у территориальных вод Латвии.

Отмечается, что впервые немецкие истребители Eurofighter вылетели с латвийской военной базы для выполнения подобной миссии.

Министр обороны Латвии, Андрис Спрудс, выразил свою реакцию на инцидент.

"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает и союзники могут немедленно реагировать. Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", — написал он в Twitter.

Напомним, что французские истребители Mirage 2000-5 в четверг, 29 февраля, перехватили над Балтийским морем два российских Су-30М, а затем Ан-72.

В 2024 году стало известно о ряде двусторонних соглашений по безопасности, заключенных со странами Европейского Союза и НАТО: с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и др. Согласно текстам соглашений, речь идет о предоставлении военной и гуманитарной поддержки, но не указано о возможности вступления иностранных армий в войну с РФ.