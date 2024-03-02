РФ слила запись переговоров Бундесвера об уничтожении Крымского моста ракетами Taurus — СМИ

Пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала 30-минутную запись, в которой якобы офицеры Бундесвера обсуждают поставки крылатых ракет Taurus. Источники немецких журналистов считают, что запись может быть аутентичной.

Российские издания опубликовали якобы перехват разговоров чиновников в Воздушных силах, в которой они обсуждают поставки Украине крылатых ракет Taurus. В Германии это вызвало волну беспокойства. Об этом сообщает tagesschau.

Министерство обороны Германии проверяет правдивость опубликованной записи пропагандисткой Маргаритой Симоньян. Все необходимые меры проводит Федеральное управление службы военной контрразведки (BAMAD). В записи офицеры Бундесвера обсуждают теоретические возможности использования ракет Taurus, включая обсуждение уничтожения Крымского моста. В целом запись длится 30 минут.

Источники журналистов в Бундесвере считают, что запись является аутентичной, но не могут ее проверить. Среди тем, которые обсуждают офицеры в записи и то, почему канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять крылатые ракеты Украине.

"Поскольку никто на самом деле не знает, почему канцлер блокирует это, конечно, циркулируют самые авантюрные слухи", — цитируют одного из собеседников журналисты.

Он также выражает разочарование тем, что ему приходится исправлять неверную информацию о крылатых ракетах. Парламентарии говорят, что если история окажется правдой, то это будет очень проблематичной темой.

"Возникает вопрос, это одноразовое событие или структурная проблема безопасности? Я ожидаю, что вся справочная информация будет выяснена немедленно", — заявил председатель комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц.

Другой политик из партии Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер считает, что Россия намеренно слила разговор, чтобы сделать невозможным поставки Taurus Украине. Тем временем сам Кремль требует от немецкого правительства заявления в ответ на сообщение. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что попытки уклониться от ответов они расценят как признание вины.

Напомним, 1 марта СМИ писали, что Великобритания склоняет Германию предоставить Украине ракеты Taurus.

Также 1 марта Олаф Шольц объяснил, что Германия не может передать Украине ракеты Taurus, потому что они могут атаковать цели в Москве.