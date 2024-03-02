Российское наступление набирает обороты: исследование The Economist (карта)

Журналисты создали систему, которая показывает интенсивность боев на основе пожаров. За последние 7 дней было более 20 тысяч пожаров, связанных с войной.

ВС РФ наступают на нескольких участках фронта. Повышенную интенсивность боевых действий можно увидеть из космоса. The Economist обновил данные на основе анализа спутниковых данных.

Авторы британского издания разработали систему на основе спутниковых данных, которые пролетают над Украиной дважды в день. Отмечается, что разработанная программа неполная и не может считаться совершенной. Однако она предлагает нейтральный взгляд на интенсивность боевых действий в Украине.

Количество пожаров за последние 7 суток Фото: The Economist

Система наблюдения базируется на данных сервиса FIRMS, которую разработали для отслеживания лесных пожаров. Журналисты создали алгоритм машинного обучения, который оценивает местонахождение пожара и анализирует, связан ли он с войной. Алгоритм имеет 100 моделей, и если 95 из них соглашается с тем, что пожар является аномальным по сравнению с довоенными годами, то алгоритм машины будет считать пожар связанным с боевыми действиями. Однако алгоритм зависит от погоды, потому что если над линией фронта облачно, то спутник не зафиксирует пожара. Поэтому авторы в очередной раз подчеркивают, что они не могут предоставить на 100% точных данных.

За последние 7 дней было зафиксировано более 20 000 пожаров, которые связаны с войной. Значительное количество, скорее всего, является результатом артиллерийских ударов, а остальные — это удары ракет и беспилотников.

Интенсивность пожаров в течение полномасштабной войны Фото: The Economist

Показатели являются почти рекордными, отмечают авторы. Свою роль в этом играет дефицит боеприпасов, который ограничивает способность ВСУ подавлять российские атаки. Однако не стоит недооценивать украинскую армию. Анализ показывает, что Силы обороны бьют в ответ.

Напомним, 1 марта СМИ писали, что оккупанты наступают на китайских машинах для гольфа вместо БМП.

2 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о кадровых перестановках в боевых бригадах.