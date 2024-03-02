Потерял покой и веру в человечность: житель Хмельницкого выиграл суд против РФ из-за войны в Украине

Истец заявил, что из-за войны преждевременно постарел, потерял сон и вынужден много времени проводить в укрытии. Также мужчина пожаловался, что его вгоняют в депрессию разрушенные ракетами здания в Хмельницком.

В Хмельницком местный житель подал иск на РФ из-за того, что она начала полномасштабную войну против Украины. Истец требовал 1 млн 200 тысяч гривен морального ущерба от России. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Согласно материалам суда гражданин обратился в суд с иском к государству Украина в лице Кабмина Украины и к государству Россия в лице посольства РФ в Украине, в котором просил взыскать с России в свою пользу 1 200 000 грн морального вреда, причиненного ему нарушением его прав в результате вооруженной агрессии и оккупацией части территории Украины. Также он требовал взыскать с государства Украина в свою пользу 1 грн морального вреда, причиненного нарушением его прав на мир и правомерную, добросовестную и квалифицированную деятельность органов государственной власти Украины в части добросовестности.

Мужчина в иске сослался на действия РФ в Украине с 2014 года, а также указал, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила открытое нападение на Украину. Он заявил, что начал получать моральные страдания, которые находятся в причинно-следственной связи с незаконной вооруженной агрессией РФ против Украины, поскольку он ежедневно испытывает стресс из-за постоянных воздушных тревог, и необходимость находиться длительное время в укрытии, из-за чего потерял нормальный сон и на сегодня не спит ночью и вздрагивает от воя сирены.

Также истец указал, что он начал бояться за жизнь своих родных, накопил психологический негатив, который ускорил естественные процессы его старения. Истец отмечает, что и созерцание им разрушенных ракетными ударами зданий на Дубово и Грузевице г. Хмельницкого приносит ему дополнительный дискомфорт и потерю веры в человечность захватчиков.

Суд рассмотрел его иск в ноябре 2023 года, но отказал в его удовлетворении.

Мужчина не сдался и подал апелляцию. Он попросил отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение об удовлетворении иска ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, нарушение норм процессуального права и неправильное применение норм материального права.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, коллегия судей Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области решила отменить предыдущее решение и принять в этой части новое — иск истца удовлетворить частично.

"Взыскать с государства РФ в пользу ЛИЦО_1 в счет возмещения морального вреда, причиненного вооруженной агрессией против Украины, 200 000 гривен. В остальном решение суда оставить без изменений", — говорится в постановлении суда.

Как именно РФ будет выплачивать истцу компенсацию, пока неизвестно.

Напомним, что суд на 15 лет заключил соратника ликвидированного экс-нардепа Ильи Кивы.Мужчина шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

22 февраля в Николаевской области правоохранители нашли информатора, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Мужчина собирал разведывательную информацию о военных действиях в районе Черного моря.