Удар БпЛА РФ по Одессе: спасатели нашли тела женщины и ее 3-месячного ребенка (фото)

Сейчас известно о 7 жертвах российского удара в Одессе. Поисковые работы продолжаются.

В Одессе на месте попадания вражеского БпЛА в 9-этажку спасатели нашли тела женщины и младенца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших. Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке", — проинформировал он.

Тела мамы с ребенком

Министр отметил, что поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока спасатели не убедятся, что больше под завалами никого нет.

В настоящее время известно, что пострадало 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек. По предварительным данным, в результате ночного удара россиян по Одессе, разрушено 18 квартир 9-этажки.

Напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты запустили по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", из которых силы ПВО ВСУ сбили 14. Один из дронов-камикадзе попал в жилой дом.

В Харькове дрон-камикадзе также попал по городу. В результате вспыхнул пожар.