"Редкие и примитивные окопы": NYT узнала о проблемах в обороне ВСУ за Авдеевкой (карта)

Американские журналисты выяснили, что украинское командование не укрепило оборонительные линии заранее и качественно. Необходимые ресурсы для строительства траншей и танковых ловушек могли пойти на обеспечение наступления. Последствия таких шагов чреваты постоянным продвижением войск РФ на востоке, предостерегают авторы материала.

Сокращение военной помощи Запада и нехватка боеприпасов влияют на продвижение российских войск за Авдеевкой. Не менее важная причина заключается в слабой подготовке линий обороны к западу от города, пишет газета The New York Times после анализа спутниковых снимков Planet Labs.

Это позволяет российским оккупантам продвигаться дальше. Линия обороны ВСУ западу от Авдеевки состояла из довольно редких и примитивных окопов, в которых не было многих дополнительных укреплений для замедления хода танков ВС РФ, защиты основных дорог и важных позиций.

В большинстве своем это были элементарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей, по которой пехота добирается до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того.

Ответственность за строительство первой линии обороны ляжет на воинские части

Американских чиновников беспокоит, что Киев не укрепил оборонительные линии заранее и качественно. Теперь возможны последствия, так как российские войска медленно, но с постоянством продвигаются за Авдеевкой.

"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны за пределами Авдеевки. Этот район находится под атакой с 2014 года, Украина слабо удерживает его с тех пор, как два года назад Россия начала полномасштабное вторжение", — указывает издание.

Разница в подходах к обороне с ВС РФ особенно бросается в глаза. Российские укрепления возле южного села Вербовое демонстрируют совершенно иную картину, подчеркивают авторы материала.

Украинские аналитики прогнозировали продолжение наступления войск РФ в марте

Концентрические кольца укреплений начинаются с достаточно широких траншей, чтобы заманить в ловушку наступающие танки и бронетехнику. После этого следует сеть цементных препятствий — "зубов дракона" для остановки техники. В конце идет обширная траншея для пехоты.

Украинское командование, возможно, слишком сосредоточилось на наступлении в 2023 году

Причины слабой обороны под Авдеевкой

По словам чиновников и военных экспертов из США, украинское командование, возможно, слишком сосредоточилось на наступлении в 2023 году. Из-за этого необходимые ресурсы для строительства многочисленных траншей и танковых ловушек, которые российские инженеры построили с конца 2022 года на юге страны, не были выделены.

Второй вариант — психологический элемент. Если бы ВСУ сильно заминировали определенные районы, чтобы помешать наступлению России, это было бы молчаливым признанием того, что они вряд ли будут проводить наступление в том же районе в будущем.

Ответственность за строительство первой линии обороны ляжет на воинские части, дислоцированные в этом районе, а следующие линии обороны будут построены гражданскими властями с помощью частных подрядчиков, пишет NYT.

"Задержки в строительстве укреплений означают, что украинским войскам теперь придется укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что значительно усложняет задачу", — подытожили журналисты.

Напомним, украинские аналитики прогнозировали продолжение наступления войск РФ в марте. Активная фаза боев может растянуться до мая.

Фокус ранее писал о разгроме элитной штурмовой группы 15-й гвардейской бригады РФ на Авдеевском направлении. Военные 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ прервали наступление элитных штурмовиков.