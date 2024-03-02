"На эйфории от захвата Авдеевки": эксперт из СБУ рассказал, как долго ВС РФ смогут наступать

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что перед президентскими выборами в РФ враг будет пытаться продолжить наступление.

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Российские войска предпринимают попытки продвижения на Авдеевском направлении. С уходом украинских вооруженных сил из Авдеевки, противники надеются продвинуться дальше. Об этом сообщил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии изданию "24 Канал".

"Сейчас я вижу, что российская армия с колес пытается въехать в небольшие населенные пункты, например, Ласточкино, на эйфории от захвата Авдеевки. Авдеевка держалась долго, но угроза окружения, к сожалению, заставила наших военных оставлять эти позиции", – сказал он.

Иван Ступак подчеркнул, что после начала продвижения российских сил существует вероятность уменьшения интенсивности боевых действий. Однако, скорее всего, захватчикам потребуется мобилизация дополнительных ресурсов, включая личный состав, технику, оружие, боеприпасы и так далее.

По мнению Ивана Ступака, в марте вражеские силы будут продолжать свои наступательные операции, растягивая их до мая. Это объясняется тем, что в период перед президентскими выборами и инаугурацией Владимира Путина в России любые продвижения будут восприниматься очень положительно.

"В период март – середина марта, вероятнее всего, россияне еще будут продолжать свои наступательные операции. Я считаю, что период наступления оккупанты попытаются растянуть еще до мая. Потому что в это время очень хорошо воспринимаются любые победы!, – предположил экс-сотрудник СБУ.

Напоминаем, 26-27 февраля эксперты подтвердили, что враг оккупировал село Ласточкино, а также Северное и Степное. Впрочем, есть успехи в Красногоровке — бойцы Третьей штурмовой бригады отбили населенный пункт у россиян.