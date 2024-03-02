Энтузиазм наступления иссяк: ВСУ приостановили продвижение РФ возле Авдеевки

Несмотря на разговоры о "снарядном голоде" в ВСУ, украинским защитникам удается уничтожать технику россиян на этом участке фронта.

Продвижение вражеских войск в районе Авдеевки приостановилось. Об этом в эфире канала FREEДІМ сообщил майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире канала FREEДІМ.

"Продвижение их на сегодня остановилось. Активное продвижение. Они после оккупации Авдеевки с таким "энтузиазмом", думали, что они дальше пойдут... На сегодня у нас направления их основных ударов — это Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское. Вот это линия фронта такая, которая у них сегодня в задачах стоит туда зайти, закрепиться, захватить и дальше выйти на оперативное пространство в направлении того же Покровска", — рассказал военный.

Он добавил, что бойцы Сил обороны Украины не дают оккупантам шансов реализовать их планы.

"И как бы их много не было, их убивают каждый день, каждую ночь. Любая техника, которая появляется на поле боя, несмотря на то, что у нас всю звучит о "снарядном голоде", мы ее уничтожаем. Скажу больше, по перехватам, которые мы слышим вот уже несколько дней — позади их штурмовых групп стоят заградительные отряды", — добавил Цехоцкий.

Напомним, что американские журналисты выяснили, что украинское командование не укрепило оборонительные линии заранее и качественно в районе Авдеевки. Последствия таких шагов грозят постоянным продвижением войск РФ на востоке, предостерегают авторы материала.

2 марта экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что перед президентскими выборами в РФ враг будет пытаться продолжить наступление. Однако, скорее всего, захватчикам понадобится мобилизация дополнительных ресурсов, включая личный состав, технику, оружие, боеприпасы и тому подобное.