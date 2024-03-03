38 БПЛА: в Минобороны РФ пожаловались на атаку на Крым, детали

По информации российского оборонного ведомства, за ударами может якобы стоять украинская сторона. Очевидцы сообщали о взрывах над Феодосией и перекрытии Керченского моста.

На территории временно оккупированного Крымского полуострова в ночь на 3 марта было неспокойно из-за вероятной атаки беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным вражеского оборонного ведомства, за атакой на Крым якобы стоит украинская сторона и всего в небе было зафиксировано 38 дронов. Все из них якобы удалось перехватить.

"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Никаких доказательств или дополнительных подробностей от российского Министерства обороны на момент публикации материала не прозвучало.

По данным местного Telegram-канала "ЧП/Крым", ночью очевидцы сообщали о взрывах над Феодосией. После этого движение по Крымскому мосту и трассе "Таврида" противник временно перекрыл. Позже движение было восстановлено.

В Минобороны России пожаловались на атаку БПЛА по Крыму Фото: Скриншот

"Источник: нефтебаза в Феодосии после ночного налета беспилотников не пострадала. В этом районе на "Тавриде" из-за падения сбитых БПЛА поврежден асфальт. Идут восстановительные работы. Движение сегодня будет запущено", — говорится в сообщении.

В Минобороны России пожаловались на атаку БПЛА по Крыму Фото: Скриншот

Напомним, 1 марта сообщалось, что противник в Крыму пожаловался на потери в результате ракетных атак. В соцсетях пишут, что в Крыму взрывалось на аэродроме, на котором стоят вертолеты Ка-52. Возможны и другие потери россиян. При этом Минобороны РФ не признало, что украинцы устроили успешную ракетную атаку.

Также в результате взрывов в центре Севастополя пропало электричество. Украинские войска, как сообщили в Telegram-канале Mash, пытались атаковать Крымский мост ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами ADM-160 MALD.