Летит 50 км: ВС РФ активно применяют кассетные авиабомбы РБК-500 (видео)

Такое оружие с комплектом УМПК является достаточно значительной угрозой, ведь это относительно дешевый способ "доставки" кассетного боеприпаса на значительные расстояния.

Российские оккупанты начали активно использовать кассетные авиабомбы РБК-500. Бойцы из подразделения Khorne group 116-й ОМБр Вооруженных сил Украины показали универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). Его россияне устанавливают на кассетные бомбы.

Таким образом авиабомба превращается в управляемый боеприпас, который летит 50 и более километров, рассказывает боец подразделения.

Вид снаряжения РБК-500 — противопехотные кассетные суббоеприпасы, говорит он. Каждая такая бомба снаряжается субэлементами, которые содержат готовые поражающие элементы в виде стальных шариков,

Раскрывается такая бомба через отсоединение хвостовой части.

Наличие в арсенале оккупантов РБК-500 с комплектом УМПК является достаточно значительной угрозой. Это относительно дешевый способ "доставки" кассетного боеприпаса на значительные расстояния, отметил военный.

Напомним, 2 марта начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что во время боев за Авдеевку враг массово бомбил КАБами и ФАБами. Это частично стало причиной того, что россияне смогли захватить город. Эти боеприпасы сбрасываются с тактических бомбардировщиков Су-34. Россия не способна производить ракеты в количестве, чтобы поддерживать применение боеприпасов на высоком уровне. Поэтому оккупанты перешли к модернизации обычных советских фугасных бомб на управляемые снаряды.

2 марта Воздушные Силы ВСУ сбили очередной вражеский Су-34. Он стал 12-м уничтоженным Су-34 за последние две недели.