Тактика выжженной земли: ВСУ рассказали, почему РФ может продвигаться на земле

По словам Ильи Евлаша, во время боев за Авдеевку враг массово бомбил КАБами и ФАБами, частично и из-за этого россияне смогли захватить город.

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Российская армия имеет определенные успехи в продвижении на востоке Украины. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш в комментарии 24 каналу рассказал, как оккупанты изменили тактику для наступления.

Оккупанты сменили акцент с ударов по критической инфраструктуре на массовое применение ФАБов и КАБов, которые сбрасываются с тактических бомбардировщиков Су-34. Россия не способна производить ракеты в количестве, чтобы поддерживать применение боеприпасов на высоком уровне. Поэтому оккупанты перешли к модернизации обычных советских фугасных бомб на управляемые снаряды.

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"Сейчас они пытаются ставить ставку на забрасывание переднего края бомбами. Они будут продвигаться по выжженной земле в глубину нашей обороны. Мы уже видели эффективное и нестандартное решение этой проблемы — "сушкопад"", — рассказал Евлаш.

Также он добавил, что за последние две недели украинские военные сбили по меньшей мере 14 самолетов, чтобы они больше не создавали проблем для защитников. Однако Россия имеет еще сотни бомбардировщиков, а потому Украине надо продолжать поиски эффективного оружия против российской авиации.

Военные говорят, что Авдеевский плацдарм показал, что оккупанты начали массово применять КАБы. Из-за этого они смогли продвинуться и захватить город, отметил Евлаш.

Напомним, 2 марта экс-сотрудник СБУ рассказал, как долго ВС РФ смогут продвигаться на Авдеевском направлении.

СМИ также писали, что Украина имеет слишком слабую оборону, поэтому российские войска имеют возможность продвигаться на востоке.