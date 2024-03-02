Тактика випаленої землі: ЗСУ розказали, чому РФ може просуватись на землі

За словами Іллі Євлаша, під час боїв за Авдіївку ворог масово бомбардував КАБами і ФАБами, частково і через це росіяни змогли захопити місто.

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Російська армія має певні успіхи в просуванні на сході України. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в коментарі 24 каналу розповів, як окупанти змінили тактику для наступу.

Окупанти змінили акцент з ударів по критичній інфраструктурі на масове застосування ФАБів і КАБів, які скидаються з тактичних бомбардувальників Су-34. Росія не здатна виробляти ракети у кількості, щоб підтримувати застосування боєприпасів на високому рівні. Через це окупанти перейшли до модернізації звичайних радянських фугасних бомб на керовані снаряди.

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"Зараз вони намагаються ставити ставку на закидування переднього краю бомбами. Вони просуватимуться по випаленій землі в глибину нашої оборони. Ми вже бачили ефективне та нестандартне рішення розв'язання цієї проблеми – "сушкопад"", – розказав Євлаш.

Також він додав, що за останні два тижні українські військові збили щонайменше 14 літаків, щоб вони більше не створювали проблем для захисників. Проте Росія має ще сотні бомбардувальників, а тому Україні треба продовжувати пошуки ефективної зброї проти російської авіації.

Військові кажуть, що Авдіївський плацдарм показав, що окупанти почали масово застосовувати КАБи. Через це вони змогли просунутись й захопити місто, зауважив Євлаш.

Нагадаємо, 2 березня ексспівробітник СБУ розказав, як довго ЗС РФ зможуть просуватись на Авдіївському напрямку.

ЗМІ також писали, що Україна має надто слабку оборону, тому російські війська мають можливість просуватись на сході.