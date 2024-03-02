Надто слабка оборона: NYT про українські фортифікаційні споруди (фото)

Журналісти заявляють, що одна з причин, чому російська армія просувається на Авдіївському напрямку, є слабкі і "рудиментарні" оборонні укріплення ЗСУ.

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Російські війська продовжують поступово досягати певних успіхів на Авдіївському напрямку. Серед причин дефіцит боєприпасів і зменшення західної допомоги. Але є ще одна причина — погані фортифікаційні споруди. Про це повідомляє The New York Times.

Україна намагається стримати наступ окупантів після виходу з Авдіївки. Проте на цих рубежах погано облаштована оборона, стверджують журналісти після аналізу супутникових знімків. Траншеї називають рідкими і рудиментарними, вони не мають додаткових укріплень, які б могли затримати російські танки й допомогти захистити основні дороги важливу місцевість.

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За тиждень після захоплення Авдіївки російські війська змогли просунутись далі й захопити три села на захід від міста. Щонайменше за ще одне зараз відбувається боротьба. Американські офіційні особи в приватному порядку заявляють про занепокоєння, що Україна не зміцнила свої оборонні лінії достатньо добре, і що тепер стикаються з наслідками. РФ повільно, але неухильно просувається на захід від Авдіївки.

Журналісти порівнюють українські траншеї з російськими на Запорізькому напрямку Фото: Planet Labs Inc.

У видання заявляють, що Україна вела оборону Авдіївки з 2014 року і часу на підготовку фортифікаційних споруд було достатньо. Але часто окопи являти собою "рудиментарні" земляні укріплення. Особливо контраст журналістам помітно на тлі російських оборонних укріплень в районі Вербового і Роботиного, де влітку 2023 року ЗС РФ змогли втримати український наступ.

Фортифікація на Авдіївському напрямку Фото: Planet Labs Inc.

Причин відсутності потужних оборонних укріплень може бути багато. Україна, можливо, була занадто зосереджена на наступальних операціях, а виділення грошей на фортифікацію потребувало б додаткових коштів. Американські чиновники також вказують на психологічний елемент. Потужні оборонні укріплення могли б стати мовчазним визнанням того, що вони навряд планують великий наступ в цьому районі. Проте зараз ситуація змінилась. Є фінансування, але на заваді фортифікації стоїть дефіцит інженерних підрозділів і фахівців і будівельників.

"Рудиментарні" окопи ЗСУ Фото: Planet Labs Inc.

Нагадаємо, 1 березня бригадний генерал Олександр Тарнавський розказав, як РФ атакує на Авдіївському напрямку цілими батальйонами.

29 лютого заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що на околицях Авдіївки ЗС РФ мають менше можливостей для використання авіації, але водночас застосовують у величезній кількості артилерію та FPV-дрони.