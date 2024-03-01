Росія атакує батальйонами на Авдіївському напрямку, — Тарнавський (карта)

ЗС РФ нарощують чисельність штурмових груп — аж до батальйонно-тактичної групи, кидають в дій нові резерви, тому мають деякі локальні успіхи. Втім Смлам оборони вдалось подекуди відновити втрачені позиції.

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Російські окупанти збільшують інтенсивність артилерійських обстрілів на Авдіївському напрямку та мають значну перевагу в боєприпасах. Водночас Сили оборони продовжують вести оборонну операцію і подекуди відновлюють втрачені позиції. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у п'ятницю, 1 березня, у Telegram.

За його словами, ворог нарощує чисельність штурмових груп — аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи. Оперативна обстановка є динамічною. Українські захисники виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції і спостережні пункти.

За минулу добу на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 25 атак ворога, на Новопавлівському напрямку — 30, на Оріхівському напрямку — 1 атаку.

Ситуація на Авдіївському напрямку станом на 1 березня. Карта DeepState Фото: DeepStateMAP

Тарнавський повідомив, що загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 36 авіаударів, вчинили 56 бойових зіткнень, здійснили 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.

Ворог поніс втрати у живій силі — 319 вбитих і поранених. А також окупанти залишилися без 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистем, 11 автомобілів, 2 засобів ППО і 3 одиниць спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 278 БпЛА різних типів. Серед іншого, уражено ворожий бліндаж.

Нагадаємо, 29 лютого заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що на околицях Авдіївки ЗС РФ мають менше можливостей для використання авіації, але водночас застосовують у величезній кількості артилерію та FPV-дрони.

У звіті за 27 лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти намагаються використати тактичні можливості, здобуті захопленням Авдіївки, щоб просунутись далі у Донецькій області.