Россия атакует батальонами на Авдеевском направлении, — Тарнавский (карта)

ВС РФ наращивают численность штурмовых групп — вплоть до батальонно-тактической группы, бросают в действия новые резервы, поэтому имеют некоторые локальные успехи. Впрочем Смлам обороны удалось кое-где восстановить утраченные позиции.

Related video

Российские оккупанты увеличивают интенсивность артиллерийских обстрелов на Авдеевском направлении и имеют значительное преимущество в боеприпасах. В то же время Силы обороны продолжают вести оборонительную операцию и иногда восстанавливают утраченные позиции. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в пятницу, 1 марта, в Telegram.

По его словам, враг наращивает численность штурмовых групп — вплоть до батальонно-тактической группы, бросает в действий новые резервы, поэтому имеет некоторые локальные успехи. Оперативная обстановка является динамичной. Украинские защитники выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции и наблюдательные пункты.

За минувшие сутки на Авдеевском направлении ВСУ отбили 25 атак врага, на Новопавловском направлении — 30, на Ореховском направлении — 1 атаку.

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на 1 марта. Карта DeepState Фото: DeepStateMAP

Тарнавский сообщил, что всего за минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупанты нанесли 36 авиаударов, совершили 56 боевых столкновений, осуществили 1074 обстрела и 118 ударов дронов-камикадзе.

Враг понес потери в живой силе — 319 убитых и раненых. А также оккупанты остались без 5 танков, 13 боевых бронемашин, 2 артсистем, 11 автомобилей, 2 средств ПВО и 3 единиц спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА различных типов. Среди прочего, поражен вражеский блиндаж.

Напомним, 29 февраля заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что в окрестностях Авдеевки ВС РФ имеют меньше возможностей для использования авиации, но в то же время применяют в огромном количестве артиллерию и FPV-дроны.

В отчете за 27 февраля аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты пытаются использовать тактические возможности, полученные захватом Авдеевки, чтобы продвинуться дальше в Донецкой области.