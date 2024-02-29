"Залітає шалена кількість піхоти": у 3-ій ОШБр розповіли про бої біля Авдіївки (карта)

Російські окупанти групами по 40 осіб біжать просто через поле. Іноді задіюють броньовану техніку. Перевозять десант на танках, БМП і баггі.

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На околицях Авдіївки Донецької області Збройні сили Російської Федерації мають менше можливостей для використання авіації. Але при цьому ворог застосовує у величезній кількості артилерію і fpv-дрони. Про це у себе в Telegram написав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у четвер, 29 лютого.

За його словами, у цьому і полягає велика різниця між боями, які точилися в самій Авдіївці, і боями, які відбуваться зараз на її околицях.

"Залітає шалена кількість піхоти — інколи спостерігаємо, як просто у пішому порядку групи по 40 осіб біжать через поле. Інколи задіюють і броньовану техніку", — повідомив Жорін.

Іноді окупани пробують перевозити десант зверху на танках, БМП і баггі.

Cитуація на Авдіївському напрямку станом на 29 лютого. Карта DeepState Фото: DeepStateMAP

"Тобто буває використовують техніку, як підсилення, а буває — чисто як таксі. Під’їхали, викинули людей і тікають, щоб ми не встигли підбити. Ворог насправді постійно адаптується та шукає різні шляхи", — додав заступник командира 3-ої ОШБр.

Жорін запевнив, що українські захисники намагаються уразити всю ворожу техніку і особовий склад. Втрати, які несе ворог щоденно, на цьому напрямку підрахувати складно.

Нагадаємо, 28 лютого бійці Третьої окремої штурмової бригади вибили російських окупантів з Красногорівки у Донецькій області. Близько сотні російських військових убиті або поранені.

29 лютого бійці показали кадри боїв в Красногорівці. На відео зачистка населеного пункту від окупантів. Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами.