С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов, — Зеленский (видео)

По словам главы государства, только за эту неделю украинским военным удалось ликвидировать семь истребителей Российской Федерации.

С начала февраля 2024 года Российская Федерация потеряла 15 военных самолетов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного обращения в Telegram.

Глава страны уточнил, что только за эту неделю украинским военным удалось сбить семь российских военных самолетов.

"Именно тех, которые сбрасывают эти бомбы и убивают...Это правильная динамика их потерь", — уверяет президент.

По словам Зеленского, чем больше у Украины будет возможностей сбивать российскую авиацию и чем дальше на оккупированной территории украинская армия будет уничтожать российскую логистику, тем больше жизней будет спасено.

"Эта война должна стать безнадежной именно для России, именно для террористов. И они должны максимально почувствовать, что есть сила, которая уничтожает тех, кто хочет уничтожать жизнь. Мы способны это обеспечить. Каждый из партнеров знает, что необходимо", — отмечает он.

Президент отметил, что главное — это "политическая воля", чтобы все реализовать и дать именно такой уровень поставок, который поможет Украине.

"Если этого не будет, это станет одной из самых позорных страниц истории — если Америка или Европа проиграют иранским "шахедам" или российским истребителям. Не стоит поощрять российское зло ни слабостью решений, ни задержками в поставках или нерешительностью. Наши общие успехи должны быть ощутимыми — всех в мире, кто ценит жизнь", — говорится в сообщении.

Сбивание российской авиации

Напомним, утром 1 марта украинские военные уничтожили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

29 февраля авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что РФ потеряла в Украине уже треть самолетов Су-34. Но ежедневные сбросы КАБов продолжаются.

28 февраля появились спутниковые снимки, которые доказывают успешное сбитие Су-34 ВКС РФ.

27 февраля Николай Олещук заявил, что Вооруженные силы Украины второй раз за день сбили российский истребитель Су-34. По его словам, при таких потерях авиации россияне должны были бы задуматься и по крайней мере на время "прекратить "авиационные мясные штурмы".

Ранее, с 17 по 21 февраля, украинским военным удалось сбить семь российских и стребителей и бомбардировщиков Су-35 и Су-34, которые оккупанты используют для ударов по Украине. По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, Украина начала реализовывать концепцию "Зоны запрета доступа".