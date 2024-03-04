"Движение поездов парализовано": в ГУР подтвердили подрыв моста в России (фото)

По данным украинской разведки, Россия использовала железнодорожную ветку в Чапаевске для транспортировки военных грузов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило подрыв железнодорожного моста в Самарской области РФ. 4 марта около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций, сообщили в украинской разведке.

"Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области", — заявили в ГУР.

В разведке добавили, что учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным.

В то же время российские СМИ утверждают, что возможной целью диверсии на перегоне Звезда – Чапаевск могло быть нарушение логистики местных стратегических предприятий. В частности, речь идет о Приволжском государственном испытательном полигоне и многочисленных химических заводах, расположенных вблизи Чапаевска.

По данным Telegram-канала Mash, повреждения моста являются незначительными. В ближайшее время движение поездов возобновится.

Что известно о подрыве моста в городе Чапаевск

В понедельник утром, 4 марта, российские Telegram-каналы сообщили о подрыве моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области. В результате была повреждена опора. При этом бетонная опора предварительно не повреждена.

Поезда остановили движение. В частности, задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы, и одна электричка.

На место прибыли российские спецслужбы и саперы.

Напомним, 2 марта представитель ГУР Андрей Юсов поблагодарил неравнодушных россиян, которые устроили "деградацию инфраструктуры" в российском Екатеринбурге.

В ночь на 2 марта в российском Екатеринбурге прогремела серия взрывов с яркими вспышками. Горела подстанция, которая обеспечивает электроэнергией сразу три предприятия российского военно-промышленного комплекса: военные заводы МЗиК, Турбомоторный и Уралмаш. Российские предприятия остались без света.