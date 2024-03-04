В Самарской области РФ взорвали железнодорожный мост, — СМИ (фото)

Неизвестные взорвали опоры моста через реку Чапаевку. Из-за аварии поезда курсируют с задержкой. В регионе объявлен план "Загорск".

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В Самарской области Российской Федерации произошел взрыв на железнодорожном мосту. Об этом сообщили российские Telegram-каналы в понедельник утром, 4 марта.

По предварительной информации, неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск. Повреждены металлоконструкции моста, а также ограждения.

Движение нескольких поездов приостановлено. Информации о пострадавших нет.

"Около 5 часов утра произошел "хлопок" на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту прекращено", — сообщили в Куйбышевской железной дороге.

Покореженный железнодорожный мост в Самарской области РФ Фото: Baza

По информации Telegram-канала Baza, под мостом заложили самодельное взрывное устройство. Бетонная опора не пострадала.

На месте работают спецслужбы. Сейчас в регионе объявлен план "Загорск".

Фото: скриншот

Напомним, 27 февраля в российском Красноярске подполье ликвидировало наемника ЧВК "Вагнер" Сергея Конкеева, который участвовал в войне против Украины. Оккупант под запись признался в военных преступлениях — он расстрелял трех украинцев и зарезал двух польских добровольцев.

2 марта в Санкт-Петербурге прогре мели два мощных взрыва. После появились сообщения о том, что "неопознанный объект" был сбит над Финским заливом. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что была атака БПЛА.