В Самарской области РФ взорвали железнодорожный мост, — СМИ (фото)
Неизвестные взорвали опоры моста через реку Чапаевку. Из-за аварии поезда курсируют с задержкой. В регионе объявлен план "Загорск".
В Самарской области Российской Федерации произошел взрыв на железнодорожном мосту. Об этом сообщили российские Telegram-каналы в понедельник утром, 4 марта.
По предварительной информации, неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск. Повреждены металлоконструкции моста, а также ограждения.
Движение нескольких поездов приостановлено. Информации о пострадавших нет.
"Около 5 часов утра произошел "хлопок" на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту прекращено", — сообщили в Куйбышевской железной дороге.
По информации Telegram-канала Baza, под мостом заложили самодельное взрывное устройство. Бетонная опора не пострадала.
На месте работают спецслужбы. Сейчас в регионе объявлен план "Загорск".
Напомним, 27 февраля в российском Красноярске подполье ликвидировало наемника ЧВК "Вагнер" Сергея Конкеева, который участвовал в войне против Украины. Оккупант под запись признался в военных преступлениях — он расстрелял трех украинцев и зарезал двух польских добровольцев.
2 марта в Санкт-Петербурге прогре мели два мощных взрыва. После появились сообщения о том, что "неопознанный объект" был сбит над Финским заливом. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что была атака БПЛА.