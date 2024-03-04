У Самарській області РФ підірвали залізничний міст, — ЗМІ (фото)

Невідомі підірвали опори мосту через річку Чапаєвку. Через аварію поїзди курсують із затримкою. У регіоні оголошено план "Загорськ".

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У Самарській області Російської Федерацїі стався вибух на залізничному мосту. Про це повідомили російські Telegram-канали у понеділок вранці, 4 березня.

За попередньою інформацією, невідомі намагались підірвати опору мосту через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ. Пошкоджені металоконструкції мосту, а також огородження.

Рух кількох поїздів припинено. Інформації про постраждалих немає.

"Близько 5 години ранку стався "хлопок" на залізничному мосту через річку Чапаєвка. Рух потягів мостом припинено", — повідомили в Куйбишевській залізниці.

Пошкоджений залізничний міст у Самарській області РФ Фото: Baza

За інформацією Telegram-каналу Baza, під мостом заклали саморобний вибуховий пристрій. Бетонна опора не постраждала.

На місці працюють спецслужби. Наразі в регіоні оголошено план "Загорськ".

Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 лютого у російському Красноярську підпілля ліквідувало найманця ПВК "Вагнер" Сергія Конкєєва, який брав участь у війні проти України. Окупант під запис зізнався у воєнних злочинах — він розстріляв трьох українців і зарізав двох польських добровольців.

2 березня у Санкт-Петербурзі пролунали два потужні вибухи. Після з'явилися повідомлення про те, що "непізнаний об'єкт" був збитий над Фінською затокою. Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив, що була атака БПЛА.