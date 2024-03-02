В ГУР поблагодарили неравнодушных россиян за взрывы на подстанции в Екатеринбурге

В ГУР говорят, что все, что происходит на территории России — это проблемы России, но там есть неравнодушные люди, которые устали от путинского диктата.

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В Главном управлении разведки Минобороны выразили слова благодарности неравнодушным россиянам, которые устроили "деградацию инфраструктуры" в российском Екатеринбурге. Об этом в эфире телемарафона 2 марта сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Как говорят в разведке, в России есть люди, которые не хотят мириться с путинским режимом, поэтому взрывы на подстанции в Екатеринбурге — дело их рук, а Украина одобрительно относится к таким случаям.

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"У них продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, — это ответственность властей России. На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить быстрее единственным законным способом от кровавого путинского режима", — сказал Юсов.

Напомним, что в ночь на 2 марта в российском городе Екатеринбург услышали грохот в небе, а дальше раздалась серия взрывов с яркими вспышками . Горела подстанция, которая обеспечивает электроэнергией сразу три предприятия российского военно-промышленного комплекса: военные заводы МЗиК, Турбомоторный и Уралмаш. Российские предприятия остались без света.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе 1 марта прогремели взрывы. Над Гвардейским видели столб дыма, там расположена крупная военная база РФ.