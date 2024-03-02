У ГУР подякували небайдужим росіянам за вибухи на підстанції в Єкатеринбурзі

В ГУР кажуть, що все, що відбувається на території Росії — це проблеми Росії, але там є небайдужі люди, які втомилися від путінського диктату.

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В Головному управлінні розвідки Міноборони висловили слова подяки небайдужим росіянам, які влаштували "деградацію інфраструктури" в російському Єкатеринбурзі. Про це в ефірі телемарафону 2 березня сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Як кажуть у розвідці, у Росії є люди, які не хочуть миритися з путінським режимом, тож вибухи на підстанції в Єкатеринбурзі — справа їхніх рук, а Україна схвально ставиться до таких випадків.

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"У них продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає у Росії, — це відповідальність влади Росії. На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму", — сказав Юсов.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 березня у російському місті Єкатеринбург почули гуркіт в небі, а далі пролунала серія вибухів з яскравими спалахами. Горіла підстанція, яка забезпечує електроенергією одразу три підприємства російського військово-промислового комплекса: військові заводи МЗіК, Турбомоторний та Уралмаш. Російські підприємства залишилися без світла.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі 1 березня прогриміли вибухи. Над Гвардійським бачили стовп диму, там розташована велика військова база РФ.