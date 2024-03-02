Не смогли договориться о цене: Беларусь создает РФ проблемы с оружием, – ГУР

Спор возник из-за того, что стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.

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Предприятия России и Беларуси не смогли достичь согласия относительно цен на компоненты и узлы для ракетных систем залпового огня "Град". Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Согласно договору, белорусский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц продукции, необходимой для производства и ремонта ракетных систем залпового огня "Град", российскому заказчику — ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

В частности, речь идет о поставке рам, оснований, направляющих труб, трубок и других необходимых элементов боевых машин.

По информации от ГУР, разногласия возникли во время встречи, когда делегация "Волатавто" представила документы с расчетами, в которых стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую российскими представителями на 500-600%.

"После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий. Это означает снижение качества продукции, а значит — повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град", – отмечает ГУР.

Оба предприятия находятся под воздействием международных санкций.

Напомним, что 29 февраля сообщили, что Польша не позволяет провозить через свою территорию украинское зерно, зато увеличила закупку агропродукции в России. Речь идет о товарах на сотни миллионов долларов. Как проходит покупка российского зерна