"Северный ответ": НАТО впервые начинает в Финляндии масштабные военные учения

В маневрах, которые пройдут под руководством Норвегии, будут задействованы 50 кораблей, 100 летательных аппаратов и 20 тысяч личного состава. Из них 4 тысячи — финские военнослужащие.

У северных границ России 4 марта стартуют масштабные военные учения сил НАТО Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. В частности, маневры впервые будут проводиться на территории Финляндии и продлятся до 15 марта. Об этом сообщает финское агентство Yle.

Учения "Северный ответ" пройдут под руководством Норвегии. Сообщается, что для Финляндии, которая имеет 1340 километров общей границы с РФ, это мероприятие имеет огромное значение, поскольку она впервые будет участвовать в маневрах такого масштаба.

"12-дневные учения имеют большое значение для Финляндии, поскольку это не только крупнейшие учения, в которых когда-либо участвовали финские силы обороны за рубежом, но и первый раз, когда Финляндия в качестве члена НАТО отрабатывает коллективную оборону альянса", — отмечает агентство.

Маневры пройдут также в северных регионах Норвегии и Швеции. В них задействованы Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Ожидается, что на учения будут направлены более 50 кораблей, включая фрегаты и подводные лодки, а также более 100 летательных аппаратов. А контингент, который будет задействован в маневрах, достигает численности в 20 тысяч военнослужащих, из которых четыре тысячи — финские военные.

Реакция Москвы

На мероприятие отреагировали ряд российских чиновников. В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Nordic Response 2024 чреваты эскалацией напряженности в северном регионе и не останутся без ответа Москвы.

"Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета", — сказала Захарова на брифинге 7 февраля.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в связи с мероприятием сказал, что западные политики и руководство НАТО решили "взять на испуг" Россию, добавив при этом, что это "конвульсия дряблых западных мускулов".

Напомним, Nordic Response 2024 пройдут в рамках масштабного мероприятия под названием Steadfast Defender 2024. В рамках учений, которые проходят с 31 января по 31 мая, отрабатывается ответ на гипотетическую военную агрессию против страны — члена НАТО, которая автоматически активирует ст. 5 Североатлантического договора.

Маневры примечательны тем, что это не только самые длительные, но и самые масштабные учения западного военного блока с 1988 года, то есть со времен окончания Холодной войны.