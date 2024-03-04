Бои за Крынки: россияне врут командованию об успешных ударах "Солнцепека", — ISW (карты)

Личный состав ВС РФ, несмотря на вранье со стороны свои командиров, вынужден по несколько дней сидеть под обстрелами на левом берегу Днепра и ждать, пока прибудет эвакуация.

3 марта в Крынках на левом берегу Днепра и в районе Антоновского моста продолжались позиционные боестолкновения. Российские командиры докладывают вышестоящему командованию об успешных точных ударах по украинским позициям огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек", хотя на самом деле это не так. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 марта.

Российское оппозиционное издание опубликовало видеообращение российского военного, в котором тот рассказал, что ему пришлось в течение двух дней ждать эвакуации из окопов в Крынках.

Сообщения российских военных о положении на левобережье

Сообщения российских военных о положении на левобережье

Крынки на карте

Купянск — Кременная

Известный российский военный блогер заявил, что Силы обороны Украины захватили несколько неустановленных позиций возле Табаевки (к юго-востоку от Купянска). Еще один сообщил, что российские войска продвинулись на 200 метров к северной окраине Синьковки. В ISW не обнаружили визуальных подтверждений этим словам. Позиционные бои продолжались под Синьковкой, юго-восточнее Купянска в районе Табаевки, западнее Кременной в районе Тернов и Ямполовки, южнее Кременной в районе Белогоровки и Верхнекаменского. Представитель украинской группы войск "Хортица" капитан Илья Евлаш заявил, что российские войска несколько снизили интенсивность своих наступательных операций и закрепляются на новых позициях на Купянском направлении. Он добавил, что ВС РФ перегруппировываются и готовят ударные группы на Лиманском направлении, перебрасывают силы в районы Тернов и Ямполовки.

Авдеевское направление

Авдеевка

Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что оперативная обстановка в Бердичах, Орловке и Тоненьком стабилизируется, и что ВСУ отражают российские атаки в этих населенных пунктах. Он добавил, что ВС РФ не захватили Бердычи, Орловку или Тоненькое, но добились некоторых локальных успехов на Авдеевском направлении. Российский "военкор" заявил, что украинские силы успешно защищаются от российских атак к западу от Авдеевки, пользуясь слабыми местами российских военных. Он заявил, что в некоторых российских мотострелковых подразделениях не хватает гранатометов, необходимых для поражения украинской бронетехники, и что российское командование продолжает использовать неточные карты, на которых российский контроль над местностью переоценен.

Химическое оружие сбрасывают с дронов

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский 3 марта заявил, что российские военные сбросили с беспилотников девять боеприпасов с химическими веществами на украинские позиции на Таврийском направлении — явное нарушение Конвенции о химическом оружии.

По словам обозревателя Константина Машовца, российская группировка войск на юго-западе Украины, вероятно, насчитывает около 86 332 человека личного состава.

Работино: маневренная оборона ВСУ

Работино на карте

Известный российский "военкор" заявил, что украинские силы ведут маневренную оборону в Работино, а другой — что украинские силы дистанционно минируют этот район, чтобы замедлить наступление россиян. "Военкор" заметил, что российские войска продвигаются медленнее в районе Вербового, чем в районе Работино, и что российские войска в последние месяцы усилили артиллерийский огонь в этом районе. По его словам, части российской 7-й гвардейской дивизии ВДВ продвигались в районе Вербового, но в ISW не нашли подтверждений.

Бахмут

Бахмут на карте

3 марта продолжались позиционные бои в районе Бахмута, но без подтвержденных изменений линии фронта. Позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; западнее Бахмута возле Ивановского; и южнее, и юго-западнее от Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки, Пивденного и Нью-Йорка. Российский "военкор" заявил, что ВКС РФ усилили авиаудары по украинским позициям к восточной части Часового Яра.

Напомним, что в ISW рассказали, как изменились штурмы ВС РФ: неопытных 40–50-летних сменяли профессионалы.

Также сообщалось, что российский танк "Армата" оказался слишком дорогим для ВС РФ.