"Слив" разговоров офицеров ВВС о Taurus: МИД России вызвал посла Германии (видео)

Перед входом в здание Министерства иностранных дел РФ немецкого посла ждали представители российских пропагандистских агентств, чтобы получить комментарии, однако на их вопросы он не отреагировал.

В Министерство иностранных дел Российской Федерации в понедельник, 4 марта, вызвали немецкого посла в Москве. Произошло это из-за утечки секретных переговоров немецкого руководства ВВС по поставкам ракет Taurus Украине. Об этом сообщает издание ТАСС.

"Посол Германии прибыл в МИД РФ, куда был вызван из-за разговора офицеров ФРГ относительно атак на Крымский мост", — говорится в сообщении.

Кроме того, издание "РИА Новости" обнародовало видеозапись, где посол Александер Граф Ламбсдорфф выходит из машины. Перед входом в здание МИД России его ждали представители российских пропагандистских агентств, чтобы получить комментарии. Разговор закончился около 11:00, а после выхода из ведомства посол не отреагировал на вопросы представителей СМИ.

РФ "слила" запись переговоров Бундесвера

Напомним, по информации издания tagesschau, российские издания опубликовали перехват разговора чиновников в Воздушных силах, в котором они обсуждают поставки Украине крылатых ракет Taurus. В Германии это вызвало волну беспокойства.

Кроме этого, офицеры Бундесвера обсуждали и уничтожение Крымского моста. В целом запись длится 30 минут.

Впоследствии, как сообщили в The Wall Street Journal, в Минобороны Германии подтвердили, что высокопоставленных немецких офицеров прослушивали, и что они обсуждали военную помощь Украине на слабо защищенной онлайн-платформе WebEx.

Сейчас выясняется, по какой причине военные пользовались незащищенной связью и обсуждали важные вопросы.