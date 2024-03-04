ВВС США хотят получить на вооружение 1000 реактивных БПЛА: зачем военным дроны CCA

Беспилотники Collaborative Combat Aircraft должны участвовать в операциях вместе с самолетами F-35 и B-21, выполняя задачи по сопровождению и защите машин с экипажем.

В ближайшие 5 лет ВВС США планируют получить на вооружение не менее 1000 реактивных БПЛА, созданных в рамках программы Loyal Wingman. Их основной задачей станет прикрытие пилотируемых истребителей F-35 Lightning II и перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Об этом 3 марта сообщили обозреватели The Wall Street Journal.

В материале говорится, что развитие программы Loyal Wingman обусловлено растущей стоимостью существующих военных самолетов и прогрессом в области программного обеспечения. Поэтому ВВС намерены перейти к новому поколению беспилотных истребителей, чтобы укрепить свой флот.

Отмечается, что реактивные БПЛА будут сопровождать и защищать самолеты с экипажем, такие как F-35 и новый бомбардировщик B-21, нести собственное оружие для атаки других самолетов и целей на земле, а также выступать в роли разведчиков и узлов связи в небе.

Беспилотники, известные как Collaborative Combat Aircraft (CCA), являются частью программы стоимостью 6 млрд долларов, в которой участвуют гиганты Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Обозреватели пишут, что ВВС США уже обладают беспилотными системами, успешно выполняющими ряд боевых задач. Однако более крупные версии, оснащенные реактивными двигателями, рассматриваются как критически важные для преодоления огромных расстояний в западной части Тихого океана.

"Они могут многое из того, на что традиционные истребители с экипажем просто не рассчитаны", — сказал министр ВВС Фрэнк Кендалл.

Кроме прочих особенностей, например, возможность передвигаться со скоростью до 600 миль в час, CCA будут оснащены технологией искусственного интеллекта. При этом разработчики будут стремиться создать относительно недорогую платформу, так как реактивные БПЛА предназначены для использования в случае необходимости, для выполнения одного или, возможно, нескольких полетов — это позволяет использовать для их создания менее дорогие детали.

Ранее сообщалось, что ВВС США хотят уже через пять лет получить боевые беспилотные летательные аппараты Collaborative Combat Aircraft. Главной целью проекта является повышение эффективности миссий самолетов путем синергии с беспилотником.