"Небо стало чистым": Игнат рассказал про эффективность уничтожения авиации ВКС РФ (видео)

По словам спикера Воздушных сил, после того, как противник увидел продуктивную работу в небе украинцев, он сделал некоторые выводы. Первое время после уничтожения истребителей ВКС РФ было спокойно, но угроза сохраняется.

В последние недели российские оккупанты стали терять значительно больше своих самолетов. Связано это с действиями украинских защитников в небе. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал о положительных изменениях ситуации.

По его словам, после значительного количества уничтоженных самолетов в Москве начали делать выводы и в последние несколько дней снизилась активность авиации противника, при помощи которой он применял управляемые авиабомбы. При этом пока что радоваться рано, ведь удары продолжаются, но уже не с такой интенсивностью.

"Ситуация меняется. После работы боевой зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем известил командующий Воздушными силами ВСУ, небо стало чистым", — заявил Юрий Игнат.

После того, как противник увидел работу Воздушных сил, к ночи никаких воздушных целей не было. Они скрылись с украинского воздушного пространства. В то же время, такое явление имеет непостоянный характер. На следующую ночь после потери самолета российская авиация вновь начала активничать и нанесла удары. За воскресенье зафиксировано несколько десятков авиабомб, которые были сброшены на разных направлениях.

"Ну и сейчас видим к утру (4 марта, — ред.) уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях", — продолжил Юрий Игнат.

Отдельно спикер Воздушных сил высказался касаемо еще одного вражеского самолета, который удалось ликвидировать в небе. Речь про ДРЛО А-50, которых у противника осталось не так много в запасе.

После того, как был уничтожен второй за год экземпляр, остальные в небе больше не фиксировались.

"Уже день седьмой, если не ошибаюсь, он не появляется ни в Ростовской области, ни в акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать находящиеся на хранении. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно. Но это самолеты им очень нужны, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 4 марта начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как снизить количество вражеских ударов КАБами. По ее словам, у противника огромное количество авиабомб, которые он начал активно применять. Тратить средства ПВО на то, чтобы их перехватить — нецелесообразно. Воздушные силы используют другую тактику.