Авиабаза "Гвардейское" в Крыму подверглась ракетной атаке, – росСМИ

По данным медиа, в результате падения ракет на территории авиабазы в Крыму ранены трое российских военнослужащих и повреждена рулежная дорога аэродрома.

Авиабаза "Гвардейское", расположенная на территории оккупированного Крымского полуострова, подверглась ракетной атаке 1 марта. Об этом пишет российское медиа ASTRA 4 марта, ссылаясь на свои источники.

"2 неустановленные ракеты упали на территории авиабазы "Гвардейское", — говорится в публикации.

Сообщается, что атака была осуществлена примерно в 16:00. По данным журналистов, в результате удара была повреждена рулежная дорога аэродрома. Кроме того, источники медиа заявили о троих раненых российских оккупантах.

По информации "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк Военно-воздушных сил Вооруженных сил Российской Федерации.

Взрывы в Крыму 1 марта: что известно

Напомним, 1 марта мониторинговый канал "Крымский ветер" написал, что в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Также сообщалось, что столб дыма поднимается над Гвардейским, где расположена большая военная база оккупантов.

Российские Telegram-каналы заявили о том, что украинские войска 1 марта якобы пытались атаковать Крымский мост ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами ADM-160 MALD.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что 1 марта оккупированный Крым подвергся атаке БПЛА. В ведомстве отчитались, что якобы сбили все воздушные цели, однако жители оккупированного полуострова сообщили в сети о столбе дыма в районе дислокации вертолетов Ка-52.