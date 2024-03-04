ВС РФ несут огромные потери: CNN про бои на Авдеевском направлении

Армия РФ несет большие потери на фронте, но не считаются с ними и продолжают идти в наступление.

Российские войска продолжили наступательные действия после захвата Авдеевки. Из-за дефицита боеприпасов и людей у военных растет пессимизм относительно боевых действий весной. Об этом сообщает CNN.

17 февраля Украина заявила о выводе сил из Авдеевки. Российские войска продолжают наступление на восточном направлении и захватила три села возле населенного пункта. Российские успехи частично объясняются серьезным кризисом в ВСУ с боеприпасами. Военным приходится нормировать использование снарядов.

Журналисты пообщались с многочисленными украинскими солдатами, которые выразили пессимизм относительно следующих недель на Авдеевском направлении. Большинство из них говорили на условиях анонимности. Один из бойцов специального назначения сказал, что Силы обороны отступают, потому что нет заранее хорошо укрепленных позиций. Другой офицер сказал, что РФ имеет преимущество в количестве, артиллерии и бронетехнике.

"Они понемногу продвигаются вперед. У нас не так много вариантов. Отступать, или просто ждать, пока нас... Как бы грустно это ни звучало, пока нас всех не перебьют. Без оружия... это не та война, на которой можно воевать с мечом", — говорит офицер.

Также военные имеют пессимистические настроения из-за отсутствия военной помощи США. Вместе с тем бойцы из 47-й отдельной механизированной бригады уничтожают российскую технику. В сети разлетелось видео, как M2 Bradley атакуют два вражеских БТРа с вражеской пехотой. ВС РФ несут огромные потери.

Напомним, 4 марта Третья штурмовая показала уничтожение вражеской пехоты под Авдеевкой.

3 марта WP писал, что потеря Авдеевки стала "сокрушительным поражением" для Украины, потому что эвакуация была не слишком организованной.